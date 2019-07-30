شكرا لقرائتكم خبر عن واس: وصول 716,284 حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 716,284 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الإحصائية أن 520,221 حاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 196,027 حاجاً.