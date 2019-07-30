احذر هذه الرسالة في واتساب !

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أتم تطبيق التراسل الفوري واتساب عامه العاشر في 2019، وهذه الحقيقة لم تفلت من اهتمام مجرمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى استغلال الذكرى.

وتلقى باحثون من ESET رسالة واتساب تقدم 1000 جيجابايت من بيانات الإنترنت المجانية في صورة هدية عيد ميلاد واتساب لمستخدميها.

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وبطبيعة الحال هذه الرسالة ليست من واتساب، كما أن العرض المتمثل في 1000 جيجابايت من بيانات الإنترنت المجانية ليس حقيقيًا أيضًا، ولكنها عملية احتيال.

وكان محتوى الرسالة: “يقدم واتساب إنترنت مجانياً بسعة 1000 جيجابايت!”، مع وجود رابط للنقر لمزيد من التفاصيل.

هذا الرابط هو أول شيء حقيقي، حيث يبدأ الرابط في نقل المستخدم إلى جهة أخرى، والتي تمثل تهديدًا أمنيًا سواء بسرقة المعلومات والبيانات الشخصية للمستخدم، أو حتى محاولة إقناعه بأمور غير حقيقية والاحتيال عليه.