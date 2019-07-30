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تحديد موعد منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ نقلاً عن الأمن العام، بأنه سيتم منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتباراً من 5 ذي الحجة.
وقالت الإمارة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: الأمن العام: منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. اعتبارًا من 5 ذي الحجة”.
ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى – مزدلفة – عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.
ومن المقرر أن يتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة تمهيدًا لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج بكل راحة ويسر.
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