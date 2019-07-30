عروض المسرح وبرامج المسابقات تجذب جماهير فعاليات رالي عسير

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

شهد اليوم الثاني من الفعاليات المصاحبة لرالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة الراليات الصحراوية 2019 والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية حضوراً مميزاً من قبل زوار عسير وتدفق جماهيري غفير.

واستحوذت العروض الحية على المسرح وبرنامج المسابقات على حصة الأسد من الحضور فيما جاء الدريفت في المرتبة الثانية والكارتينج احتل المرتبة الثالثة من حيث التفاعل والمشاركة.

وفي أول حضور له على مستوى المملكة العربية السعودية ترك أعضاء نادي فيراري والذين قدموا خصيصاً من إيطاليا للمشاركة بتنظيم هذه الفعالية بصمة مميزة في الرالي العائلي من حيث الاحترافية في التنظيم وترتيب العوائل المشاركة بطريقة فنية رائعة.

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وعبر أيمن عسيري وعائلته أحد المشاركين في الرالي العائلي عن سعادته الغامرة خلال التجربة متمنياً إدراجها إلى ما بعد الرالي واستمراريتها لمدة أطول.

وأوضح عسيري أن زيارته للمناطق الأثرية في عسير كانت ممتعة واستطاع التعرف على تاريخ القرى الأثرية التي قام بزيارتها خلال الرحلة.

وأكد مهند الهبدان الذي قدم خصيصاً من الرياض للاستمتاع بمتابعة الرالي والفعاليات المصاحبة أن مشاركته والعائلة في الرالي المصاحب كان أكثر متعة وتشويقاً من أي فعالية أخرى، مؤكداً أن مشاركته ساهمت في رفع ثقافته حول بعض المواقع الأثرية والسياحية خلال الرحلة وتركت في ذاكرته هو والعائلة ذكريات لا تنسى.

الجدير ذكره أن الفعاليات المصاحبة لرالي عسير 2019 تستهدف جميع شرائح المجتمع وتهدف لتثقيف المجتمع والزوار حول تاريخ منطقة عسير وما تكتنزه من إرث تاريخي عريق، بالإضافة إلى رفع الثقافة المجتمعية حول أهمية ممارسة الرياضات المتعلقة بالسيارات في الأماكن المخصصة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع.