شكرا لقرائتكم حريق فندق يخلي 700 حاج بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-30 حريق فندق يخلي 700 حاج بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث حريقٍ بفندق يسكنه حجاجٌ من الأشقاء الفلسطينيين. Advertisements وتمّ إخلاء جزئي لـ (700) حاج احترازياً دون وجود إصاباتٍ أو وفياتٍ، ولله الحمد. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.









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