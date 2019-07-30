، تستوعب 50 ألف سيارة .. تجهيز مواقف حجوزات السيارات بمكة ،

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أنهت أمانة العاصمة المقدّسة تهيئة وتجهيز مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرّمة ومقار الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.
صرح بذلك لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ مؤكداً أن الأمانة انتهت أيضاً من أعمال تشغيل وصيانة المقار ونظافة مجمعات دورات المياه العامة بالمواقف، وتجهيز صالات انتظار الحجيج، وذلك ضمن خطتها التشغيلية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تبلغ خمسين ألف مركبة، ويبلغ عدد الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج خمس عشرة دائرةً حكومية.
يُشار إلى أن مواقف حجوزات السيارات بمنافذ العاصمة المقدّسة يبلغ عددها خمسة حجوزات؛ هي: حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - المدينة، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - الهدا، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - الليث، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - السيل.
وتقوم وكالة المشاريع بالإشراف على مواقف حجز السيارات، إضافة إلى أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 12:54 PM
ضمن خطة أمانة العاصمة المقدّسة التشغيلية استعداداً لموسم الحج
أنهت أمانة العاصمة المقدّسة تهيئة وتجهيز مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرّمة ومقار الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.
صرح بذلك لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ مؤكداً أن الأمانة انتهت أيضاً من أعمال تشغيل وصيانة المقار ونظافة مجمعات دورات المياه العامة بالمواقف، وتجهيز صالات انتظار الحجيج، وذلك ضمن خطتها التشغيلية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف حجز السيارات تبلغ خمسين ألف مركبة، ويبلغ عدد الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج خمس عشرة دائرةً حكومية.
يُشار إلى أن مواقف حجوزات السيارات بمنافذ العاصمة المقدّسة يبلغ عددها خمسة حجوزات؛ هي: حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - المدينة، وموقف حجز السيارات بطريق مكة - الهدا، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - الليث، وموقف حجز السيارات بطريق مكة المكرّمة - السيل.
وتقوم وكالة المشاريع بالإشراف على مواقف حجز السيارات، إضافة إلى أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية.
، تستوعب 50 ألف سيارة .. تجهيز مواقف حجوزات السيارات بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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