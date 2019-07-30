محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الزمالك المصري أن النادي الأهلي قد تقدم بعرض لضم مدافع النادي الأبيض اللاعب محمود علاء. وبحسب تلك المصادر فإن الأهلي طلب اللاعب مدة موسم واحد بنظام الإعارة نظير مبلغ يصل لنحو مليون ونصف المليون دولار. وينتظر مسؤولو النادي السعودي رد إدارة الزمالك على العرض، علمًا بأن المدافع دولي في صفوف منتخب مصر، وكان يمثل ركيزة أساسية في صفوف المنتخب وفريقه المصري. "الأهلي" يخطط لضم المصري "محمود علاء" بنظام الإعارة محمد السيّد الخليج 365 2019-07-30 كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الزمالك المصري أن النادي الأهلي قد تقدم بعرض لضم مدافع النادي الأبيض اللاعب محمود علاء. وبحسب تلك المصادر فإن الأهلي طلب اللاعب مدة موسم واحد بنظام الإعارة نظير مبلغ يصل لنحو مليون ونصف المليون دولار. وينتظر مسؤولو النادي السعودي رد إدارة الزمالك على العرض، علمًا بأن المدافع دولي في صفوف منتخب مصر، وكان يمثل ركيزة أساسية في صفوف المنتخب وفريقه المصري. Advertisements 30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 11:59 AM كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الزمالك المصري أن النادي الأهلي قد تقدم بعرض لضم مدافع النادي الأبيض اللاعب محمود علاء. وبحسب تلك المصادر فإن الأهلي طلب اللاعب مدة موسم واحد بنظام الإعارة نظير مبلغ يصل لنحو مليون ونصف المليون دولار. وينتظر مسؤولو النادي السعودي رد إدارة الزمالك على العرض، علمًا بأن المدافع دولي في صفوف منتخب مصر، وكان يمثل ركيزة أساسية في صفوف المنتخب وفريقه المصري. ، "الأهلي" يخطط لضم المصري "محمود علاء" بنظام الإعارة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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