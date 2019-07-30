محمد بن مسعود - الدمام - قلد محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن علي السليس بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد فالح العبود رتبة عقيد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية العبود إلى رتبة عقيد. وتقدم "الخليج 365" التهنئة للعقيد "العبود" بهذه المناسبة، وتتمنى له حياة عملية موفقة. 30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 12:40 PM Advertisements مدير "مدني الأفلاج" إلى رتبة "عقيد" مدير "مدني الأفلاج" إلى رتبة "عقيد" قلد محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن علي السليس بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد فالح العبود رتبة عقيد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية العبود إلى رتبة عقيد. وتقدم "الخليج 365" التهنئة للعقيد "العبود" بهذه المناسبة، وتتمنى له حياة عملية موفقة. الكلمات المفتاحية ، مدير "مدني الأفلاج" إلى رتبة "عقيد" ،

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