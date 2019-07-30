السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل الفرق الكشفية المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ



جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمقر المحافظة اليوم، المدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجة يرافقه عدداً من الفرق الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام الذين تستضيفهم إدارة تعليم المحافظة خلال المعسكر الإعدادي.

وخلال الاستقبال رحب سموه بالجميع, مشيداً بأعمال ومهام رجل الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار سموه في كلمة وجهها لأبنائه الكشافة إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع , والشباب السعودي الصالح يحظى بذلك الشرف من خلال تعامله النبيل الذي سيكون له بالغ الأثر في نفوس الحجاج القادمين من مختلف أقطار العالم الإسلامي, داعياً الجميع للإخلاص والجدية في العمل وإظهار الصورة الحقيقية عن الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد إطلاق قافلة كشافة وزارة التعليم المشاركة بخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة, التي تضم 600 كشاف وقائد كشفي يمثلون 21 إدارة تعليمية تستضيفهم إدارة تعليم جدة من مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن الكشافة تقدم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مجموعة من المبادرات الإنسانية الوطنية التطوعية لضيوف الرحمن بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية لمساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة, ولإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء عبر خدمة ضيوف الرحمن.

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12:39ت م

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