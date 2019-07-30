حج / الأحوال المدنية تقيم معرضًا تعريفيًا بالجوف عن خدماتها المقدمة للحجاج



الجوف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أقامت الأحوال المدنية بمنطقة الجوف معرضًا تعريفيًا بخدماتها المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتوعوية المرأة

ويقام المعرض في مجمع الجوف سنتر بمدينة سكاكا على مدى خمسة أيام ، ويبدأ العمل فيه من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً ، ويهدف إلى تعريف الزوار بخدمات الأحوال المدنية لضيوف الرحمن التي تشمل إصدار تصاريح الحج، وطباعتها وإلغاءها، إضافة إلى شرح عن أهمية استخراج الهوية الوطنية واجراءات تجديدها والإبلاغ عن فقدها, كما يتضمن المعرض نشاطا توعويا وتثقيفيا عن اهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها .

ويوفر المعرض خدمة التسجيل في منصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر" مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر المنصة، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفسارات الزوار.

// انتهى //

12:29ت م

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الجوف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأقامت الأحوال المدنية بمنطقة الجوف معرضًا تعريفيًا بخدماتها المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتوعوية المرأة السعودية بأهمية بطاقة الهوية الوطنية لإنجاز المصالح الشخصية.ويقام المعرض في مجمع الجوف سنتر بمدينة سكاكا على مدى خمسة أيام ، ويبدأ العمل فيه من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً ، ويهدف إلى تعريف الزوار بخدمات الأحوال المدنية لضيوف الرحمن التي تشمل إصدار تصاريح الحج، وطباعتها وإلغاءها، إضافة إلى شرح عن أهمية استخراج الهوية الوطنية واجراءات تجديدها والإبلاغ عن فقدها, كما يتضمن المعرض نشاطا توعويا وتثقيفيا عن اهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها .ويوفر المعرض خدمة التسجيل في منصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر" مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر المنصة، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفسارات الزوار.// انتهى //12:29ت م0060

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