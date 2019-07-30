حج / مركز المراقبة الصحي بمقره الجديد في منفذ الرقعي يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن



حفر الباطن 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أكملت صحة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من منفذ الرقعي، من خلال تجهيز مركز المراقبة الصحي في مقره الجديد بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة، بعد دعم المركز بكوادر إدارية وفنية وطبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات عبر منافذ الدخول.

ويؤدي مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي دوراً وقائياً وعلاجياً وإسعافياً، حيث دُعم المركز بالاحتياجات اللازمة من القوى العاملة والمستلزمات الطبية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها) لتشغيله على مدار الساعة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المرضية إلى المستشفيات.

وتقدم جميع المراكز الصحية بمحافظة حفر الباطن البالغ عددها 38 مركزاً صحياً تطعيمات الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية لراغبي الحج والعاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة المكلفين بالمنافذ والمشاعر المقدسة.

وتنفذ صحة حفر الباطن خطةً صحيةً متكاملة تم إعدادها مبكراً للارتقاء بأداء العاملين لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.

ويتميز المنفذ الجديد الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤخراً بمساحته الواسعة, ويُعد من المنافذ البرية المثالية في تسهيل حركة العبور بين المملكة ودولة الكويت، حيث يتكون من ستة عشر مساراً للمغادرة ومثلها للقدوم، بالإضافة إلى صالات مجهزة بأحدث التقنيات والأثاث لإنهاء إجراءات المسافرين.

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11:10ت م

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