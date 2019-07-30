السعودية اليوم / محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً



حائل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غدًا، محاضرة بعنوان " أشهر الحج فضلها وأحكامها " يلقيها فهد سالم الصوينع بعد صلاة المغرب بجامع الجربوع.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

11:00ت م

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