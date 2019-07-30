

مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي, إمام وخطيب المسجد الحرام, عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أمس, درساً في شرح كتاب الحج من "عمدة الأحكام " ضمن البرنامج العلمي في موسم حج هذا العام وذلك بالمسجد الحرام.

واستعرض الشيخ صالح بن حميد عدداً من الموضوعات عن الحج ومعانيه ومشروعيته ومكانته في الإسلام وشروط وجوبه ومقاصده، وأن من أهم مقاصده تحقيق التوحيد ويتجلى ذلك في التلبية كما قال جابر رضي الله عنه: أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والتلبية، لما فيه من إبطال لما عليه أهل الجاهلية من التلبية الشركية ومن مقاصد الحج أنه شُرع لإقامة ذكر الله تعالى وشهود المنافع الدينية والأخروية وتذكر الآخرة وغير ذلك من المقاصد.

واشتمل الحديث عن ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز وما يترتب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وهكذا حرمة مكة وتعظيمها لمن أراد دخولها للحج أو للعمرة أو غير ذلك.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن الشيخ بن حميد استأنف درسه في أحاديث الأحكام عن الحج بالحديث عن النية وأهميتها ومكانتها في الدين، وأنها هي المعيار الذي يُميز العبادة عن العادة وبين العبادات بعضها عن بعض, كالفريضة والنافلة وغير ذلك وتكلم عن حديث "إنما الأعمال بالنيات".

ولفت السعيدي أن البرنامج العلمي يقام بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام إبرازاً لدورها التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام.

// انتهى //

10:58ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الشيخ بن حميد يلقي درساً في شرح كتاب الحج من "عمدة الأحكام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.