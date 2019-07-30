شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 716 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل
أعلنت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الإثنين، بلغ 716,284 حاجّاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج.
وأضافت الإحصائية أن 520,221 حاجًّا غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الإثنين 196,027 حاجاً.
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