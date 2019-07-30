"البصمة الخضراء".. حملة إثيوبية لزراعة الأشجار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إثيوبيا عن تسجيلها رقما قياسيا بزراعة 353 مليون شتلة خلال 12 ساعة، ضمن حملة تشجيرية أطلق عليها "البصمة الخضراء" يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهدف إلى زراعة 4 مليارات شتلة في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن وزير الزراعة الإثيوبي عمرحسين أن إثيوبيا سجلت رقما قياسيا بزراعة 353.6 مليون شتلة خلال 12 ساعة، ما يجعلها أن تدخل موسوعة جينيس.

وأوضح الوزير الإثيوبي خلال مؤتمر صحفي عقده بأديس أبابا أن الحملة التي أُطلِق عليها "البصمة الخضراء" حققت نسبة نجاح تجاوزت الهدف المحدد الذي وضع له 200 مليون شتلة، وقال إنه بفضل التلبية الواسعة لكافة قطاعات الشعب تمكنت البلاد من تسجيل رقم قياسي بزراعة 353.6 مليون شتلة خلال 12 ساعة.

وأضاف أن الحملة شارك بها 23 مليون شخص، بينهم 7 ملايين من النساء.

وبهذا تكون إثيوبيا تفوّقت على الهند التي سجَّلت رقماً قياسياً في يوليو/حزيران 2017 بزراعة 66 مليون شجرة خلال 12 ساعة في ولاية ماديا براديش.