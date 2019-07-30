كولن الألماني يعلن ضم التونسي إلياس السخيري

أعلن نادي كولن الألماني تعاقده مع لاعب الوسط الدولي التونسي إلياس السخيري، قادماً من صفوف مونبلييه الفرنسي.

وقال النادي الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن السخيري وقّع عقداً حتى يونيو/حزيران 2023.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية لصفقة انتقال اللاعب البالغ عمره 24 عاماً، فيما ذكرت عدة تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 6 ملايين يورو.

يذكر أن اللاعب التونسي رفض تمديد عقده مع مونبلييه، الذي نشأ في صفوفه وصعد لفريقه الأول في 2015، وذلك حسب ما ذكره لورون نيكولان، رئيس النادي، في تصريحات صحفية مؤخراً، قبل أن تتم صفقة انتقاله إلى كولن.

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وقال أرمين فيه، المدير التنفيذي للفريق: "السخيري يتميز بالسرعة وطول القامة والشراسة ويمتلك رؤية جيدة للملعب ودقة التمرير، يتمتع بالخبرة رغم صغر سنه وأمامه المجال للتطور".

وخاض السخيري 133 مباراة مع مونبلييه في المواسم الأربعة السابقة، وسجل خلالها 10 أهداف.

وقال السخيري لموقع فريقه الجديد: "الانتقال إلى الدوري الألماني يأتي في الوقت المناسب بالنسبة لي، مسؤولو كولن اجتهدوا من أجلي وأقنعوني".

وأضاف: "كولن ناد كبير ولديه تقاليد يمكنني التعرف عليها، أتطلع للتعرف أكثر على زملائي والجماهير الرائعة".

ولعب السخيري 23 مباراة مع المنتخب التونسي، وشارك معه في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وكأس الأمم الأفريقية "مصر 2019".