- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. تتويج السلطان عبدالله ملكًا لماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. تتويج السلطان عبدالله ملكًا لماليزيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
تُوج السلطان عبد الله، اليوم، ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.
وجرى تتويج الملك عبد الله، 60 عاماً، حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.
يشار إلى أن حُكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.
وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تتويج السلطان عبدالله ملكًا لماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.