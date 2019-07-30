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أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

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2019-07-30

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجع سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، بنسبة 0.3 % إلى 1422.85 دولار أمريكي.

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وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1423.90 دولار أمريكي وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له خلال شهرين وترقُّب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيستمر ليومين.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 % إلى 16.41 دولار أمريكي.





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