تعثرت مستحقات 5 آلاف عامل بالشرقية فتدخلت وزارة العمل

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم فرع الوزارة وممثلاً من السفارة الهندية وممثلين من شركة متعثرة، وذلك لإنهاء مشكلة تأخر مستحقات العمالة لدى الشركة التي تعاني مشاكل مالية وتوقفت عن دفع رواتبهم منذ أشهر.

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وأكد مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل خلال اجتماع اللجنة، أنه تمت معالجة مستحقات 5.6 ألف عامل هندي، حيث تم الاتفاق على توفير السكن، والطعام والشراب، والكهرباء، والرعاية الصحية.

وحددت اللجنة التي اجتمعت بمقر فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية مدة 3 أشهر لإنهاء 80% من المشكلة، على أن يتم رفع تقرير نصف شهري لمتابعة النتائج.

بدوره، قال مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش إنه تم تسوية أوضاع 5.6 ألف عامل من ضمن 10 آلاف عامل بالشركة، فيما بقي 4.3 ألف عامل، تنوعت مطالبهم بين عدم تسلم مستحقاتهم أو طلبهم نقل الكفالة لشركة أخرى، أو تسلم المستحقات مع الترحيل، مضيفاً أن 163 عاملاً سافروا بعد تسلم مستحقاتهم عبر السفارة الهندية.