غرفة الأحساء تستضيف لقاء التعريف بمبادرات منشآت

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الأحساء

تستضيف غرفة الأحساء غدًا، لقاءً مفتوحًا للتعريف بمبادرات “منشآت”، الذي تُنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك لإيجاد حلول تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن محاور اللقاء التعريف بمبادرات “منشآت” المختلفة، والتعريف بالمنتجات والحلول التمويلية التي تُقدم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة بالمملكة، بالإضافة إلى نقاش عام ومفتوح حول آفاق التمويل وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه رؤية المملكة 2030 بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، وصولاً إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، وتأكيدًا على أهمية دور ومبادرات وبرامج “منشآت” في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أن اللقاء هو امتداد لعلاقة التعاون الوثيقة بين الغرفة والهيئة واستمرارًا لجهودهما المشتركة في تنظيم الفعاليات التي تسهم في خدمة وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التسهيلات والحوافز المتنوعة التي تُقدم في هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الغرفة الكبير بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعزيز دورها المجتمعي وزيادة مساهمتها الاقتصادية.