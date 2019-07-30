تأجيل التفاوض المرتقب بين الانتقالي والمعارضة بالسودان

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر مطلعة بأنه من المستبعد عقد جلسة تفاوض مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر أنه سيتم تأجيل جلسة التفاوض بسبب سفر وفد قوى الحرية التغيير إلى مدينة الأُبيض، إضافة إلى أن اللجان الفنية تحتاج لمزيد من الوقت لإعداد الوثيقة الدستورية، بينما ستواصل اللجان الفنية من الطرفين الانعقاد اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت المصادر المطلعة، وفقا لـ”العربية”.

ميدانياً قُتل 9 طلاب وجرح عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق تظاهرات لطلاب المدارس في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط البلاد.

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وقال تجمع المهنيين السودانيين إن السلطة المدنية هي وحدها القادرة على “إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم”، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار.

وأضاف التجمع، في بيان “مطلبنا الآني والعاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود أو تأنٍّ”.

ودعا تجمع المهنيين “الجماهير للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبة بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية”.

في غضون ذلك استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وأكد السيسي على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر، تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه، فيما شدد حميدتي على أن السودان لن يكون حاضناً لأي أشخاص أو جهات تهدد الأمن المصري.