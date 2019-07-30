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2019-07-30 التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء متابعات الخليج 365 - الرياض شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء. Advertisements وقالت مصادر محلية، إن الغارات الجوية استهدفت مواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر “السواد” بمديرية “سنحان” جنوبي العاصمة. في غضون ذلك، واصلت مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.









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