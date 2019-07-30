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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
متابعات الخليج 365 - متابعة
توفيت مساء أمس، هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وطلبت والدة البشير في أيامها الأخيرة، من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وفقًا لصحيفة “باج نيوز” السودانية.
ووفق ما نقلته “روسيا اليوم” كانت قد تدهورت حالتها الصحية ليتم نقلها إلى المستشفى، في أم درمان، إلى أن توفيت مساء أمس الاثنين.
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي ومخالفة أمر الطوارئ.
ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
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