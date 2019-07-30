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تنبيه من رياح مثيرة للأتربة على القنفذة والليث

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2019-07-30

تنبيه من رياح مثيرة للأتربة على القنفذة والليث

متابعات الخليج 365 - القنفذة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على محافظة القنفذة والليث.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران.





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