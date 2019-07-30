شكرا لقرائتكم المرئي والمسموع تدعو مقدمي خدمات البث للحصول على التصاريح اللازمة للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرئي والمسموع تدعو مقدمي خدمات البث للحصول على التصاريح اللازمة للحج
متابعات الخليج 365 - واس
دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءً من اليوم حتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ .
وأكدت الهيئة أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج، محذرة في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر المرئي والمسموع تدعو مقدمي خدمات البث للحصول على التصاريح اللازمة للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.