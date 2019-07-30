شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» تدعو للحصول على التصاريح لتغطية حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني: hajjgcam.gov.sa لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءً من اليوم حتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ.

وأكدت الهيئة أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج، ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج، محذرة في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.