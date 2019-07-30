السعودية | السعودية.. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال ذي الحجة

شكرا لقرائتكم السعودية.. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ.
كما دعت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
وجاء في بيان للمحكمة العليا ما يلي: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ . وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".
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