- 1/2
- 2/2
توج السلطان عبد الله، اليوم ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.
وجرى تتويج الملك عبدالله، 60 عامًا حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.
يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.
وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.
السلطان عبدالله يتوج ملكًا لماليزياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30
توج السلطان عبد الله، اليوم ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.
وجرى تتويج الملك عبدالله، 60 عامًا حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.
يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.
وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:35 AM
بعد مفاجأة تخلى سلفه عن العرش
توج السلطان عبد الله، اليوم ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.
وجرى تتويج الملك عبدالله، 60 عامًا حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.
يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.
وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.
، السلطان عبدالله يتوج ملكًا لماليزيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر السلطان عبدالله يتوج ملكًا لماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.