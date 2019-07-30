- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضدّ تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.
وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.
وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضاً ضدّ تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.
وفي مايو، قالت إدارة "ترامب" إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس، فيما يقول "ترامب"؛ إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 11:35 AM
قال: قطع هذه المبيعات يقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضرّ بتنافسيتها
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضدّ تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.
وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.
وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضاً ضدّ تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.
وفي مايو، قالت إدارة "ترامب" إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس، فيما يقول "ترامب"؛ إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.
، الأسلحة الإضافية للسعودية .. "فيتو ترامب" يُفشل مساعي "الشيوخ الأمريكي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأسلحة الإضافية للسعودية .. "فيتو ترامب" يُفشل مساعي "الشيوخ الأمريكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.