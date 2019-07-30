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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ نقلاً عن الأمن العام، بأنه سيتم منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتباراً من 5 ذي الحجة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على " تويتر": الأمن العام: منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. اعتبارًا من 5 ذي الحجة".
ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة "منى - مزدلفة - عرفات"، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.
وتشير التفاصيل إلى أنه سيتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق، قد يتسبب في مضايقة الحجاج.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 11:32 AM
تغريدة لإمارة مكة وبالتفاصيل سحب لجعلها خالية من العوائق والمضايقة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ نقلاً عن الأمن العام، بأنه سيتم منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتباراً من 5 ذي الحجة.
وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على " تويتر": الأمن العام: منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.. اعتبارًا من 5 ذي الحجة".
ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة "منى - مزدلفة - عرفات"، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.
وتشير التفاصيل إلى أنه سيتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق، قد يتسبب في مضايقة الحجاج.
، تحديد موعد منع دخول المركبات غير المصرح لها المشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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