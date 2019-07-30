دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رحيل المذيع «محمد الرشيد».. وتشييع الجثمان من مسجد الراجحي.. اليوم

رحل الإعلامي السعودي، محمد الرشيد، بعدما وافته المنية، أمس الإثنين، فيما سيتم تشييح الجثمان، اليوم الثلاثاء، من مسجد الراجحي بمدينة الرياض، ويتم تلقي العزاء في منزلة بحي العزيزية في مدينة الرياض.

وعمل «الرشيد» لسنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، كان خلالها –بحسب كلّ مَن زاملة- مثالًا، أدبًا وتعاملًا»، وكان «الرشيد»، من نجوم شاشة التلفزيون السعودي في فترة السبعينيات والثمانينيات عبر البرامج التي قدمها.

واشتهر «الرشيد» بتقديم برامج جماهيرية، أهمها «استديو رقم واحد»، الخاص بتقديم المواهب، لكن البعض تطفّل على حياته قبل نحو عام من وفاته، زاعمين أنه يمارس مهنة «التحريج»، في حراج بن قاسم بالرياض.

لكن أحد المقربين منه علق على الصورة المتداولة، قائلًا: إن «الرشيد، يعشق حراج بن قاسم ويهوى البيع والشراء فيه، كهواية أكثر منها بيع وشراء.. ومن زمن وهو يأتي لحراج بن قاسم، حتى وهو على رأس عمله...».

وعلّقت هيئة الإذاعة والتلفزيون على الصورة المتداولة، آنذاك، وقالت (عبر تويتر): قبل قليل، تواصل وزير الثقافة والإعلام مع الإعلامي القدير محمد الرشيد، وسيتم الاستفادة من خبراته الإعلامية نظيرًا لما قدمه في المجال الإعلامي.