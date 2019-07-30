تقرير رسمي: ارتفاع عدد فقراء مصر إلى ثلث السكان

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن نسبة الفقراء في مصر بلغت 5ر32 % مقارنة بـ 8ر27 % في بحث الدخل والانفاق السابق الذي تم في 2015.
وقال بركات إنه وفقا للبحث فقد ارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسر إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 7ر36 ألف جنيه سنويًا.
وأشار بركات إلى ارتفاع متوسط الدخل للأسر سنويا ليصل إلى 58900 جنيه، مقارنة بـ44200 جنيه في بحث 2015.
وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيهًا في بحث عام 2015.
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