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حريق داخل فندق في مكة يتواجد به حجاج من غزة

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نشب حريق داخل أحد الفنادق في مكة المكرمة بالمملكة العربية كان يتواجد به حجاج من قطاع غزة ؛ نتيجة خلل كهربائي.

وطمئن حسام ابو الرب وكيل وزارة الأوقاف المواطنين بالمحافظات الجنوبية بأن حجاج فندق "جوهرة السعد" بألف خير وسلامة، ولم يصب اي حاج باي مكروه؛ وذلك بعد ان نشب حريق صغير نتيجة ماس كهربائي في لوحه كهرباء الفندق.

وقال أبو الرب في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أن الدفاع المدني السعودي سيطر على الحريق، ومن ثم اعطى الضوء الاخضر لعودة الحجاج الى الفندق وممارسه حياتهم الطبيعية.

وتمنى ابو الرب السلامة لجميع حجاجنا، شاكرا في الوقت نفسه الهدوء والمسؤولية العالية من قبلهم.

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