الأمن العام: رجال المرور يباشرون مهامهم بمداخل مكة .. وهذه المركبات تُمنع من الدخول

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه بالإشارة للأنظمة والتعليمات المنظِّمة لإدارة حركة المرور وعمليات نقل الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدس، يباشر رجال المرور تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها، وذلك وفق الآتي:

1- تُمنع المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية، وتقل سعتها عن (25) راكبًا، من الدخول إلى مكة المكرمة، ويتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة، ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

2- تُمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية، وتقل سعتها عن (25) راكبًا، ويقودها مَن يرتدي الإحرام، من نقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة، ويتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة، ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، ويُستثنى من ذلك المركبات كافة المرخصة لنقل الركاب بأجر.

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3- تخضع المركبات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج السعودية، التي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها على (25) راكبًا، لتنظيم حجز سيارات حجاج البر، وترتيب تحركاتها، وتحديد الطرق المحددة لسيرها، بإشراف قيادة المرور المختصة بها.

4- تُمنع أنواع الدراجات النارية والهوائية كافة من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويُستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية، والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام.

كما تباشر قيادة أمن الحج لشؤون المرور مهامها بمداخل المشاعر المقدسة بدءًا من الساعة الثانية عشرة من ليلة اليوم الخامس من ذي الحجة؛ وذلك لمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة، وذلك من صباح اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة، وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول. والأمن العام إذ يؤكد قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير وتسهيل أداء نسكهم، فإنه في الوقت ذاته يهيب بمالكي وسائقي المركبات للالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج، وتفادي تعرُّض مركباتهم للحجز إلى نهاية موسم الحج. والله ولي التوفيق.