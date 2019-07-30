وفاة المذيع السعودي السابق محمد الرشيد

توفي أمس الإثنين المذيع السعودي السابق محمد الرشيد العثمان. وستقام عليه الصلاة عصر الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، والعزاء في منزله بحي العزيزية بالرياض.

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