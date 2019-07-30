الأكبر حول العالم.. ثلاجة عملاقة لاستيعاب مليون ذبيحة

جهّز مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضحية، ثلاجة عملاقة خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ضمن 10 مشاريع أنجزت استعداداً لموسم الحج. وتستخدم الثلاجة العملاقة أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهي بثلاجات الحفظ، حتى توزع على المستحقين في أنحاء العالم بدءاً بفقراء الحرم.

من جهته، قال نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر عطية، إن ثلاجات المشروع العملاقة تعد الأكبر حول العالم، وتعمل وفق أعلى معايير التبريد الصناعي ومجهزة للحفظ ضمن اشتراطات صحية محددة، وتدار بشكل آلي وتنقل لها النسك عبر خطوط آلية. وأضاف عطية أن هذا المشروع جاء تماشياً مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لأحكام الرقابة وضمان سلامة تخزين اللحوم.