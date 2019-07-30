“المطلق”: يجب على كل مسلم أداء فريضة الحج فور استطاعته.. وهذا شرط الوجوب للمرأة

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أن أداء فريضة الحج واجب فوري على كل مسلم قادر، وأن شرط الوجوب للمرأة هو وجود محرم يسافر معها.

وقال المطلق: “يجب أداء فريضة الحج على الفور على كلِّ من استطاع إليه سبيلًا؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}”. وأضاف في تغريدة نشرها بحسابه على موقع “تويتر”: “ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم يسافر معها للحج”.