السعودية اليوم / اختتام فعاليات ملتقى توظيف المرأة بغرفة أبها



أبها 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، فعاليات "ملتقى توظيف المـرأة" الذي نظمه مركز التوطين بالغرفة بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف

وشارك في الملتقى الذي استمر لمدة يومين 650 طالبة عمل، وطرحت خلاله 400 وظيفة، بحضور 22 شركة ومؤسسة وجهة عمل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، أن هذا الملتقى يعتبر حلقة وصل بين طالبات العمل والشركات والمؤسسات الخاصة، ومن برامج غرفة أبها لدعم توظيف الشباب السعودي من الجنسين، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص، مؤكداً حرص غرفة أبها على إيجاد برامج لإعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في العديد من الأنشطة.

// انتهى //

10:44ت م

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أبها 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، فعاليات "ملتقى توظيف المـرأة" الذي نظمه مركز التوطين بالغرفة بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية وشارك في الملتقى الذي استمر لمدة يومين 650 طالبة عمل، وطرحت خلاله 400 وظيفة، بحضور 22 شركة ومؤسسة وجهة عمل.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، أن هذا الملتقى يعتبر حلقة وصل بين طالبات العمل والشركات والمؤسسات الخاصة، ومن برامج غرفة أبها لدعم توظيف الشباب السعودي من الجنسين، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص، مؤكداً حرص غرفة أبها على إيجاد برامج لإعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في العديد من الأنشطة.// انتهى //10:44ت م0035

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.