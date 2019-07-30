السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يقلّد سفير المملكة في نواكشوط وسام كوماندور الوطني



نواكشوط 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

قلّد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري؛ وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، وذلك خلال استقبال فخامته له أمس في القصر الرئاسي في نواكشوط.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وموريتانيا وأوجه التعاون بينهما برعاية قياديتي البلدين.

وأقيمت مراسم تقليد الوسام بحضور معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه، وأدميرال محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ومحمد سالم ولد مرزوق مستشار برئاسة الجمهورية.

وأعرب السفير هزاع المطيري في تصريح صحفي عقب الاستقبال عن اعتزازه بهذا الوسام، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية

ونوه بما قدمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز لموريتانيا خلال السنوات الماضية من إنجازات كثيرة وكبيرة شملت جميع المجالات.

// انتهى //

10:41ت م

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نواكشوط 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسقلّد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري؛ وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، وذلك خلال استقبال فخامته له أمس في القصر الرئاسي في نواكشوط.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وموريتانيا وأوجه التعاون بينهما برعاية قياديتي البلدين.وأقيمت مراسم تقليد الوسام بحضور معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه، وأدميرال محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ومحمد سالم ولد مرزوق مستشار برئاسة الجمهورية.وأعرب السفير هزاع المطيري في تصريح صحفي عقب الاستقبال عن اعتزازه بهذا الوسام، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة شملت جميع المجالات وهناك إرادة لدى الجانبين في الاستمرار في تطويرها وتعزيزها.ونوه بما قدمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز لموريتانيا خلال السنوات الماضية من إنجازات كثيرة وكبيرة شملت جميع المجالات.// انتهى //10:41ت م0032

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