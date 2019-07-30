حج / وصول 716,284 حاجاً إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 716,284 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 520,221 حاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 196,027 حاجاً.

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