السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بالباحة يقيم برنامجاً توعوياً بسجن قلوة



الباحة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أمس, برنامجاً توعوياً في شعبة سجن محافظة قلوة.

وجاء خلال البرنامج كلمة توعوية بعنوان "الصبر على البلاء" ألقاها مدير عام الفرع وسام بن أحمد القاسم, وتوزيع الهدايا وإصدارات الرئاسة التوعوية على نزلاء ومنسوبي الشعبة .

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج إدارة التوعية والتوجيه بفرع الباحة.

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09:58ت م

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