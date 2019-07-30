السعودية اليوم / مستشفى الإيمان العام يحصل على "سباهي "



الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

حصل مستشفى الإيمان العام بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد أن تجاوز المستشفى التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

ويعد هذا الاعتماد خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها ،وكذلك نتيجة الجهود المتميزة التي قام بها منسوبي المستشفى كلفة في تطبيق المعايير وتقديم رعاية طبية متميزة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

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09:17ت م

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