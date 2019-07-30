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فيديو.. أربعيني يشعل النار بسجاد مسجد بالجوف
متابعات الخليج 365 - الجوف
أظهر مقطع فيديو متداول وثّقته كاميرا مراقبة، اعتداء شخص على أحد المساجد بمدينة سكاكا؛ حيث أشعل النار في علبة مناديل على أرضية المسجد أدت لامتداد النار إلى السجاد، وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة به.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن الحـادث وقع يوم السبت الماضي في أحد المساجد بحي العزيزية بسكاكا، ونتج عنه تلفيات محدودة داخل المسجد.
وأضاف أن شرطة العزيزية باشرت الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهم وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقبض عليه وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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