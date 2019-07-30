أسعار المواشي ترتفع بسبب الأضاحي وضعف المستورد

جدة - عمرو شويل جازان - عبدالله سهل – الخليج 365

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح 539,153 رأساً من الماشية، خلال الفترة من 1 وحتى 21 ذو القعدة الجاري، ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440، منها 537.718 أغنام، و1435 جملا.

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كانت موانئ المملكة قد استقبلت، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3 ملايين رأس، ولم يشهد ميناء جازان بضائع مستوردة من المواشي حتى شهر مايو الماضي، وسط ارتفاع الأسعار بأسواق المنطقة، تزامنا مع دخول موسم الأضاحي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإنتاج المحلي والمستورد من المواشي الموسم الماضي 25.4 مليون رأس، يتم استيرادها من دول: السودان، والصومال، وجيبوتي، والأردن، وجورجيا، والكويت، وأميركا، وعمان، والاتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا، والإمارات.

واتفق غالبية التجار على أن عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار المواشي بنسبة 50%، على رأسها دخول موسم الحج، وضعف المستورد حاليا، وزيادة الطلب على النوع البلدي، وتحكم الباعة بالأسعار، وارتفاع أسعار الأعلاف، متوقعين أن ترتفع الأسعار 70% في وقت الذروة الذي يشهده موسم الأضاحي.