، معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس ،

- 1/2
- 2/2
أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة المقبل (الموافق 2 أغسطس)، وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.
وقال المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيُولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".
وأضاف البيان، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرّمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تراوح بين 17 و39 دقيقة.
معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30
أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة المقبل (الموافق 2 أغسطس)، وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.
وقال المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيُولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".
وأضاف البيان، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرّمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تراوح بين 17 و39 دقيقة.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
09:06 AM
قال: الحسابات تبيّن أن غرة ذي الحجة فلكياً يوم الجمعة المقبل
أكّد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكياً يوم الجمعة المقبل (الموافق 2 أغسطس)، وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.
وقال المعهد، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيُولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".
وأضاف البيان، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرّمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تراوح بين 17 و39 دقيقة.
، معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر معهد البحوث الفلكية بالقاهرة: أول أيام عيد الأضحى 11 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.