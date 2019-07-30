، خيرية تربة تطلق مشروع "سقيا حاج" والهدف توزيع 3 ملايين عبوة ماء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تستعد الجمعية الخيرية بمحافظة تربة بمكة المكرمة لتوزيع ثلاثة ملايين عبوة ماء على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وخاصة في مشعر عرفات، ضمن مشروعها "سقيا حاج" الذي يهدف إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديمها عبوات ماء عملاً بحديث "أفضل الصدقة سقي الماء".
ويعد مشروع "سقيا حاج "أحد المشاريع الموسمية للجمعية خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة, لما فيها إكرام للحاج خصوصاً أنها صدقة في خير أيام العام، وتعطى لحجاج بيت الله الحرام الذين هم في أمسّ الحاجة إليها تماشياً مع أحكام ديننا الحنيف، وما حثّ عليه من تكافل وتعاضد بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد.
ودعت الجمعية المحسنين لاغتنام فضل الزمان والمكان وإكرام ووفادة ضيوف الرحمن, لافتة إلى أنها تستقبل المساهمة في المشروع بأي مبلغ ومن أراد المساهمة التواصل مع جوال الجمعية (0500509582)، مشيرة إلى أن المشروع يتكامل مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة كافة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن، لاسيما أنها تلاقي نجاحاً كبيراً بحمد الله في كل موسم حج.
خيرية تربة تطلق مشروع "سقيا حاج" والهدف توزيع 3 ملايين عبوة ماءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30
تستعد الجمعية الخيرية بمحافظة تربة بمكة المكرمة لتوزيع ثلاثة ملايين عبوة ماء على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وخاصة في مشعر عرفات، ضمن مشروعها "سقيا حاج" الذي يهدف إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديمها عبوات ماء عملاً بحديث "أفضل الصدقة سقي الماء".
ويعد مشروع "سقيا حاج "أحد المشاريع الموسمية للجمعية خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة, لما فيها إكرام للحاج خصوصاً أنها صدقة في خير أيام العام، وتعطى لحجاج بيت الله الحرام الذين هم في أمسّ الحاجة إليها تماشياً مع أحكام ديننا الحنيف، وما حثّ عليه من تكافل وتعاضد بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد.
ودعت الجمعية المحسنين لاغتنام فضل الزمان والمكان وإكرام ووفادة ضيوف الرحمن, لافتة إلى أنها تستقبل المساهمة في المشروع بأي مبلغ ومن أراد المساهمة التواصل مع جوال الجمعية (0500509582)، مشيرة إلى أن المشروع يتكامل مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة كافة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن، لاسيما أنها تلاقي نجاحاً كبيراً بحمد الله في كل موسم حج.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
08:54 AM
على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وخاصة في مشعر عرفات
تستعد الجمعية الخيرية بمحافظة تربة بمكة المكرمة لتوزيع ثلاثة ملايين عبوة ماء على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وخاصة في مشعر عرفات، ضمن مشروعها "سقيا حاج" الذي يهدف إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديمها عبوات ماء عملاً بحديث "أفضل الصدقة سقي الماء".
ويعد مشروع "سقيا حاج "أحد المشاريع الموسمية للجمعية خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة, لما فيها إكرام للحاج خصوصاً أنها صدقة في خير أيام العام، وتعطى لحجاج بيت الله الحرام الذين هم في أمسّ الحاجة إليها تماشياً مع أحكام ديننا الحنيف، وما حثّ عليه من تكافل وتعاضد بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد.
ودعت الجمعية المحسنين لاغتنام فضل الزمان والمكان وإكرام ووفادة ضيوف الرحمن, لافتة إلى أنها تستقبل المساهمة في المشروع بأي مبلغ ومن أراد المساهمة التواصل مع جوال الجمعية (0500509582)، مشيرة إلى أن المشروع يتكامل مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة كافة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن، لاسيما أنها تلاقي نجاحاً كبيراً بحمد الله في كل موسم حج.
، خيرية تربة تطلق مشروع "سقيا حاج" والهدف توزيع 3 ملايين عبوة ماء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خيرية تربة تطلق مشروع "سقيا حاج" والهدف توزيع 3 ملايين عبوة ماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.