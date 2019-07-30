، رحيل أحد أبرز فرسان التلفزيون لـ 4 عقود .. الرشيد في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصلاة عليه بمسجد الراجحي عصراً ويُوارى جثمانه في الثرى بالرياض

تُوفي مساء أمس الإثنين، المذيع السابق محمد الرشيد العثمان؛ ومن المقرر أن تُقام عليه الصلاة، عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، ويُقام العزاء في منزله بحي العزيزية في الرياض.

ونعى عديدٌ من الإعلاميين الفقيد "الرشيد"؛ وأشادوا بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء في أثناء عمله الإعلامي ومسيرته العطرة، إذ يُعد أحد أبرز فرسان الإذاعة والتلفزيون لمدة أربعة عقود، وأعدّ وقدّم برامج مختلفة، وشارك في تغطية مناسبات رسمية، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدّمها الفقيد: "ونة قلب"، و"استديو رقم 1".