، الحصيني: حالة ماطرة تشهدها مناطق عدة مصحوبة بالبَرَد ،

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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن حالة ماطرة تشهدها مناطق متفاوتة من المملكة مصحوبة بحبات بَرَد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفةٍ إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من: عسير وجازان والباحة والربع الخالي، واليمن، والإمارات، وسلطنة عُمان، ورياح على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان ونجران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى منطقة نجران.
الحصيني: حالة ماطرة تشهدها مناطق عدة مصحوبة بالبَرَدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن حالة ماطرة تشهدها مناطق متفاوتة من المملكة مصحوبة بحبات بَرَد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفةٍ إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من: عسير وجازان والباحة والربع الخالي، واليمن، والإمارات، وسلطنة عُمان، ورياح على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان ونجران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى منطقة نجران.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
08:21 AM
قال: متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن حالة ماطرة تشهدها مناطق متفاوتة من المملكة مصحوبة بحبات بَرَد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم الثلاثاء -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفةٍ إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من: عسير وجازان والباحة والربع الخالي، واليمن، والإمارات، وسلطنة عُمان، ورياح على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وجازان ونجران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى منطقة نجران.
، الحصيني: حالة ماطرة تشهدها مناطق عدة مصحوبة بالبَرَد ،
المصدر : الخليج 365
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