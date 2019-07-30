دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper منع المركبات المخالفة من دخول مكة والمشاعر المقدسة اعتبارًا من 5 ذي الحجة

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أن رجال المرور سيباشرون تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وسوف تباشر قيادة أمن الحج لشؤون المرور مهامها بمداخل المشاعر المقدسة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة لمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة من صباح اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، على أن يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول.

وقال العميد الشويرخ في تصريح صحفي اليوم أنه بالإشارة للأنظمة والتعليمات المنظمة لإدارة حركة المرور وعمليات نقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يُمنع دخول المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية وتقل سعتها عن (25) راكبًا إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

كما تُمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية التي تقل سعتها عن (25) راكبًا ويقودها من يرتدي الإحرام من نقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة؛ حيث سيتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك كل المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر.

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وأشار العميد الشويرخ إلى أن المركبات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج المملكة التي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن (25) راكبًا تخضع لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها.

وأفاد أن جميع أنواع الدراجات النارية والهوائية تمنع من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام.

ولفت العميد الشويرخ النظر إلى أن الأمن العام إذ يؤكد قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم، فإنه في الوقت ذاته يهيب بمالكي وسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج وتفادي تعرض مركباتهم للحجز إلى نهاية موسم الحج.