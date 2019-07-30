وظائف إدارية في منشآت

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير التمويل البنكي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير التمويل البنكي.

الهدف العام للوظيفة:

– وضع برامج ومبادرات لسد الاحتياجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتصميم الحلول والمنتجات التمويلية الإقراضية لها ومراقبة تطبيقها وتقييم نتائج تطبيقها ومراقبة تطبيق السياسات والإجراءات المرتبطة بالتمويل الإقراضي البنكي لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الشروط:

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1- شهادة بكالوريوس في المالية أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات (إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير)، منها سنتين على الأقل في وظيفة إشرافية.

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات (إذا لم يكن حاصلاً على درجة الماجستير)، منها سنتين على الأقل في وظيفة إشرافية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا